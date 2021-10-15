Adele闊別六年回歸樂壇　串流音樂改寫生態當年銷量難再現？

「Hello, it's me.」闊別樂壇近六年，英國歌手阿黛爾（Adele）10月13日宣布下月將推出全新大碟《30》，單曲〈Easy on Me〉15日率先登場。從推出首張大碟到如今十多年來，她從小女孩搖身一變成為失婚媽媽，伴隨她成長的歌迷紛紛從少年步入青年甚至壯年，整個樂壇同樣經歷了從前無法想像的轉變。



當同行不停出單曲製大碟，Adele堅持慢工出細貨。14年來，她就只出過三張大碟。當身邊的人搞盡據頭，她一如以往，每張大碟用寫歌的年紀命名，從《19》到《21》和《25》。來到今日，已經33歲的她終於推出《30》。但這些年來，世界早就已經不一樣。

近六年以來，Adele其實經歷了很多改變：從倫敦遷往比華利山、離婚、減重、主持《週六夜現場》節目（Saturday Night Live）等。歌迷同樣從買光碟的年代走到串流音樂的新時代。2015年，當《25》面世的時候，串流服務仍然處於發展的初期，部份歌手對串流服務抱遲疑態度，因為串流收益始終不夠光碟和數碼下載可觀。為了確保大碟的銷量，《25》一度未有登陸串流服務，Spotify和Apple Music最初甚至不知道《25》最終會否現身他們的平台。

這位格林美獎得主捉住了光碟年代的尾巴，是當代其中一位最暢銷歌手。2011年推出的《21》全球銷量達到3,100萬，《25》全球銷量則達到2,200萬。根據《公告牌》雜誌（Billboard），《25》是美國2010年代第二暢銷的大碟，僅次《21》。《25》美國開賣首週賣出338萬張，打破紀錄。大碟取得美國唱片業協會的11次百金認證，並讓Adele於2017年成為首位兩度橫掃格林美獎三大獎項年度製作、年度專輯和年度歌曲的歌手。

圖為2017年2月17日，阿黛爾贏得格林美獎多個獎項。（AP）

如今，串流大行其道。根據美國唱片業協會，串流訂閱佔美國錄製音樂收益的近三分二，較2015年不足兩成大增。愈來愈多歌手讓實體光碟和串流播放同步上架。Adele接受《時裝》雜誌（Vogue）訪問時似乎透露《30》將會即時登陸串流平台。但當她的歌迷大部份都轉用串流服務，唱片銷量自然將受到影響。音樂商業媒體公司Trapital創辦人朗西（Dan Runcie）預期，Adele新碟推出首週美國「銷量」達到逾80萬專輯等價單位（album-equivalent units，計算傳統銷量和串流的綜合單位）。輝煌往績或者不復再。

變了的還有歌迷的口味。資訊變得愈來愈碎片化，聽歌都一樣。電台和深宵電視節目等不如以往流行，共同擁有的文化時刻買少見少。而且一代歌后雲妮侯斯頓（Whitney Houston）等憑舒情歌稱霸電台的局面遠去，取而代之的是舞曲和嘻哈音樂。Adele不以外貌或其他花邊新聞作為賣點，單談音樂，也難以匹敵多姿多彩的社交媒體平台。Midia Research的樂壇分析員馬利根（Mark Mulligan）形容，我們現時身處「後專輯時代」，歌迷聽歌更加水過鴨背，「這就是她要面對的事情」。

這樣代表Adele就再難贏得世人的喜愛嗎？非也。當她上週於社交媒體Instagram發放新歌的小段時，隨即引起全球哄動。音樂分析公司Chartmetric稱，Facebook討論和Twitter轉推數目驚人，維基百科的搜尋較前一週增550%。公司創辦人Sung Cho稱，「大家都很興奮」。或許就如《公告牌》雜誌現場音樂和巡迴高級總監布魯克斯（Dave Brooks）形容，Adele某程度超越了行業的改變。

Adele就似是很久沒見的舊朋友——很多事情發生，彼此都經歷轉變，但深處仍然看得見從前的影子，Adele依然是Adele。她將自己的經歷寫進歌曲，安慰大家的心靈，成為我們的良藥。