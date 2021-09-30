Britney Spears父親監護權被中止　這位天后為何仍未重獲自由？

39歲美國天后Britney Spears纏繞13年的監護權爭議於9月29號迎來突破性的發展，據BBC報道，在當天的聽證會上，美國法官佩妮（Brenda Penny）正式宣判暫時中止傑米（Jamie Spears）的監護人身份，並接受Britney代表律師羅森加特（Mathew Rosengart）提出的建議，由會計師札貝爾（John Zabel）擔任臨時監護人。



即使傑米被暫停其監護人的身份，外界對於Britney能否完全重獲自由仍感到相當憂慮。在6月的聽證會上，Britney認為自己的精神狀況僅需要「每周見一次醫生，而不是兩次」，她亦表示過往13年來每周工作7天從未休假導致精神受困擾，由於她的精神健康成迷，有網民認為當地法院並不會輕易解除監護令。

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再加上，Britney曾要求在不用接受精神評估的情況下解除監護令，日前其代表律師卻建議由札貝爾接手監護權，一切一切都似乎暗示着Britney與其代表律師團隊對於她完全脫離監護令沒有信心。雖然如此，但羅森加特昨日（29號）亦要求在未來30至45日期間再次舉辦聽證會，嘗試為Britney爭取完全擺脫監護權。

但事件並不會在該聽證會後結束。Britney曾於6月的聽證會向涉案人士警告，「這些人絕對不可以那麼簡單的逍遙法外」，意味着即使監護權案結束，她亦很有可能就着13年來的虐待控告傑米及監管團隊，而根據外媒《Florida News Times》報道，傑米曾就此向Britney勒索200萬美元，阻止女兒控告自己。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：解放布蘭妮｜傑米被中止監護人身份 為何布蘭妮仍未重獲自由？隱憂揭開】