中國駐美大使館就美國務次卿晤台灣代表　提嚴正交涉

撰文：房伊媚
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美國國務次卿費爾南德斯（Jose Fernandez）和主管東亞及太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）10月13日會見台灣駐美代表蕭美琴。中國駐美大使館發言人13日稱，中方堅決反對和強烈譴責此事，已向美方提出嚴正交涉。

中國駐美大使館表示，美方妄稱美國對台灣的承諾「堅如磐石」，另有報道指美方邀請台灣陸軍司令徐衍璞訪美。中方批評美方的言行嚴重違反一個中國原則，以及中美三個聯合公報的規定，指美方對外發出極為錯誤和不負責任的訊號。

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中國駐美大使館稱，美國領導人和高官多次表示，美方從來都無意改變一個中國政策，但美方的言行一再表明，其承諾根本就是一句空話、美國在「說一套、做一套」。中方奉勸美方趁早拋棄「以台制華」的幻想。

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