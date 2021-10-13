回應「哈佛北京書院」遷往台北事件　中國：反對人文交流政治化

據報美國哈佛大學計劃把暑期中文學習項目從北京遷至台北，不再與北京語言大學合作，負責人又指北京語言大學態度不夠友善後，中國外交部發言人趙立堅10月13日回應事件稱，不掌握有關情況，但強調中方反對任何將人文交流政治化的做法。



美國哈佛大學學生刊物《克里姆森報》10月7日報道，原先設置在北京語言大學裏的「哈佛北京書院」將從2022年開始改為與台灣大學合作，並且改名「哈佛台北書院」。台灣外交部發言人歐江安10月12日證實了這個消息。

2020年11月12日，美國哈佛大學學生走向圖書館。（AP）

「哈佛北京書院」計劃負責人劉力嘉在接受《哈佛紅報》採訪時表示，哈佛大學之所以決定將「哈佛北京書院」遷往台北，並改名為「哈佛台北書院」，是因為北京的協辦方北京語言大學近來態度不夠友善，在為該計劃提供教室和宿舍問題上，疑似有刁難的情況發生。

10月13日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上對此回應稱，他不掌握記者提到的有關情況。不過趙立堅強調，中方一貫歡迎外國留學生來華學習進修，高度重視保護留學生的合法權益，積極回應留學生的合理關切和訴求，中方反對任何將人文交流政治化的做法。