俄羅斯未逃出疫情噩夢：疫苗接種率低　人口加速下降︱新聞背後

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月13日接受美媒採訪，就全球多個政治議題發表意見，但事實上，近來俄羅斯國內疫情狀況同樣受到關注：當地是最早成功研發新冠疫苗的國家，惟接種率長期落後，令國家一直未能擺脫疫情困擾，單日新增染疫人數與死亡人數在10月14日均創出新高。



在普京接受美媒訪問的前一天，他10月12日才剛在議會發言時強調，國家務必要提升疫苗接種率以應對疫情，呼籲議員協助教育民眾及透過傳媒宣傳。

圖為2021年10月13日，俄羅斯總統普京出席俄羅斯能源週時發表講話。（AP）

人口跌幅創紀錄

在全球各地，美國、印度固然是疫情重災區，但俄羅斯也一直未能逃出新冠肺炎的噩夢，10月14日，當地單日增986人染疫死亡，為連續第3日創疫情以來新高，單日的新增確診個案則為31,299宗，也是刷新紀錄。

《莫斯科時報》（Moscow Times）10月11日報道，根據政府數據，俄羅斯過去一年的自然人口創下歷來在和平時期的最大跌幅，2021年9月相較2020年10月減少了99.7萬人。俄羅斯的人口下降問題，過去已引發討論，如今在疫情之下，人口更是加速下跌。

世衛統計顯示，俄羅斯的新增染疫人數與死亡人數自2021年9月起均有再向上的趨勢，上圖為單日染疫人數，下圖為單日死亡人數（世衛網站截圖）

最早研發疫苗但接種率低

俄羅斯早在2020年8月宣告註冊首款新冠疫苗，並在2020年底展開大規模接種計劃，走在全球前列，但為何仍未能控制疫情？其一是疫苗接種進度遲緩，據《紐約時報》統計，俄羅斯仍僅有31%民眾完成接種疫苗。

俄羅斯尤里列瓦達分析中心（Levada Center）曾在4月發表調查顯示，62%受訪俄羅斯人抗拒打疫苗，56%受訪者稱不害怕染疫。

俄羅斯早在2020年中宣告完成研發新冠疫苗並註冊，但疫苗接種率在全球落後（AP）

俄羅斯最早開發疫苗，反而成為當地民眾疑慮的原因，半島電視台曾採訪當地一名擔任過護士的72歲長者，她質疑國家這麼快就能研發疫苗「有可疑」，又指自己不想做白老鼠，寧願遠離人群抗疫。俄羅斯人對政府的不信任，被視為疫苗接種率低的原因之一。

俄羅斯政府苦於推動民眾信賴國產疫苗，但10月13日迎來另一打擊：世衛表明要暫緩俄羅斯衛星V疫苗的緊急審批程序，以等待一些缺失的數據與法律程序。

抗疫措施不同步

當地另一問題是全國各地的抗疫措施力度不一，部份地方會限制大型活動、限制餐廳人數等，但在莫斯科、聖彼德堡等城市，商舖如常經營，口罩強制令也往往沒有嚴格執行，甚至一些地方仍舉行大型活動。

第二大城市聖彼德堡在6月仍舉行學生的年度畢業慶典，遭民眾批評是「超級傳播活動」。

▼聖彼德堡6月仍有大型慶典活動引來批評▼

確診人數再升機會大

疫情未受控之下，新增確診人數更可能再上升，《莫斯科時報》報道，據聖彼德堡國立大學（Saint Petersburg State University）專家設計的數學模型推算，俄羅斯未來新增確診人數仍會進一步升高，估計在11月中達到每日3.58萬人確診。