黎巴嫩示威爆槍戰至少六死　九人被捕　總統誓言追究責任

黎巴嫩真主黨10月14日組織示威，要求撤走負責調查去年港口爆炸的法官比塔爾（Tarek Bitar）。示威期間爆發槍戰，最少六名什葉派教徒死亡，數十人受傷。總統奧恩（Michel Aoun）表示，將追究責任。



伊朗支持的真主黨和盟友指控法官比塔爾單獨挑出政客就港口爆炸接受盤問，大部份屬真主黨陣營。真主黨和什葉派盟友「阿邁勒」運動（Amal Movement）於是發起示威，要求撤走法官。

示威開始不久就爆發槍戰，有人出動手槍、自動步槍和火箭推進榴彈，為首都貝魯特近年最嚴重的暴力事件。真主黨和盟友指控與沙特阿拉伯有密切關係的基督教政黨黎巴嫩力量（Lebanese Forces）發動襲擊。

軍隊表示，已經拘捕九人，其中一人為敘利亞人，並稱將繼續部署區內，確保暴力事件不再發生。軍隊提到，槍手是針對示威者。內政部長毛拉維（Bassam Mawlawi）指，狙擊手瞄準目標的頭部開槍。

總統奧恩發表電視演說，誓言將追究責任，並指黎巴嫩敵對派對再次用武器交流是不能接受。總理米卡提（Najib Mikati）宣布將15日定為全國哀悼日。他接受路透社訪問時稱，事件是一次挫折，但政府將會克服。他形容，黎巴嫩正在經歷艱難的時期，就如身處急症室前面的患者，要走過很多階段才能復原。