新冠疫苗｜美國11月8日起容許完全接種旅客入境　包括「溝針」

撰文：張子傑
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美國白宮10月15日宣布，從11月8日開始放寬入境限制，向已完全接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的外國人士開放邊境，當中包括「溝針」混合接種的民眾。

美國政府曾在9月20日表示，最快會在11月初向33個國家已完全接種疫苗的人士撤銷入境限制，並在10月12日稱會在同一時期開放連接加拿大及墨西哥的陸路及渡輪口岸，但都沒有透露實際日期。

路透社15日首先報道美國的邊境會在11月8日「解封」，白宮副發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）其後在Twitter證實消息，指華府的新旅遊政策適用於空中及陸路旅遊，重申政策按照公共衛生而且嚴謹和一致。

根據新措施，美國會從11月8日開始，容許來自歐洲神根公約（Schengen）國家，包括法國、德國、意大利及西班牙等26國，以及英國、愛爾蘭、中國、印度、南非、巴西及伊朗已完全接種獲華府或世界衛生組織（WHO）授權使用疫苗的旅客入境。

不過非美國公民仍需在乘飛機前出示接種及病毒陰性檢測證明，但經陸路入境旅客則不受此限。

白宮會在15日較後時間研究措施細節，包括如何豁免沒有接種人士，目前大部分18歲以下兒童都獲豁免。

美國疾病控制及預防中心（CDC）之後表示，即使CDC不建議在初步階段混合接種，但由於「溝針」在全球多國逐漸普遍，所以決定視之為可以接受的接種紀錄。

疫情在2020年初開始在全球蔓延後，時任總統特朗普（Donald Trump）下令向來自中國的人士封關，其後擴展到全球各國，當時華府沒有提及何時放寬措施。而隨著疫苗接種率增加，多個美國盟友及相關業界一直遊說總統拜登（Joe Biden）政府解封邊境。

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