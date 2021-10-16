新冠疫苗｜美國11月8日起容許完全接種旅客入境　包括「溝針」

美國白宮10月15日宣布，從11月8日開始放寬入境限制，向已完全接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的外國人士開放邊境，當中包括「溝針」混合接種的民眾。



美國政府曾在9月20日表示，最快會在11月初向33個國家已完全接種疫苗的人士撤銷入境限制，並在10月12日稱會在同一時期開放連接加拿大及墨西哥的陸路及渡輪口岸，但都沒有透露實際日期。

The US’ new travel policy that requires vaccination for foreign national travelers to the United States will begin on Nov 8. This announcement and date applies to both international air travel and land travel. This policy is guided by public health, stringent, and consistent. https://t.co/uaDiVrjtqi — Kevin Munoz (@KMunoz46) October 15, 2021

路透社15日首先報道美國的邊境會在11月8日「解封」，白宮副發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）其後在Twitter證實消息，指華府的新旅遊政策適用於空中及陸路旅遊，重申政策按照公共衛生而且嚴謹和一致。

根據新措施，美國會從11月8日開始，容許來自歐洲神根公約（Schengen）國家，包括法國、德國、意大利及西班牙等26國，以及英國、愛爾蘭、中國、印度、南非、巴西及伊朗已完全接種獲華府或世界衛生組織（WHO）授權使用疫苗的旅客入境。

不過非美國公民仍需在乘飛機前出示接種及病毒陰性檢測證明，但經陸路入境旅客則不受此限。

白宮會在15日較後時間研究措施細節，包括如何豁免沒有接種人士，目前大部分18歲以下兒童都獲豁免。

美國疾病控制及預防中心（CDC）之後表示，即使CDC不建議在初步階段混合接種，但由於「溝針」在全球多國逐漸普遍，所以決定視之為可以接受的接種紀錄。

疫情在2020年初開始在全球蔓延後，時任總統特朗普（Donald Trump）下令向來自中國的人士封關，其後擴展到全球各國，當時華府沒有提及何時放寬措施。而隨著疫苗接種率增加，多個美國盟友及相關業界一直遊說總統拜登（Joe Biden）政府解封邊境。