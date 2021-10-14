新冠肺炎｜美國研究：「溝針」注射加強劑安全兼有效

美國有研究發現，為已經接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的民眾以「溝針」方式，注射其他疫苗作為第3針加強劑，未有出現安全問題且具有效力。



美國全國廣播公司（NBC）10月13日報道，美國國家衞生研究院（National Institutes of Health）13日公布一項調查，比較接種同一款疫苗為加強劑，及注射其他產品為加強劑所產生的免疫反應和副作用，結果發現「溝針」安全及有效。上述研究尚未經過同行評審。

調查結果顯示，接種強生（Johnson & Johnson）疫苗的人在接種莫德納（Moderna）或輝瑞（Pfizer）的疫苗加強劑後，產生的抗體水平高於接種強生加強劑的人。

那些最初接種輝瑞或莫德納疫苗後，再注射任何一家公司的加強劑的人，亦產生同樣強烈的免疫反應。

美國國家過敏症和傳染病研究所微生物學和傳染病科臨床研究副總監貝格爾（John Beigel）表示，有關研究的目的不是為了確定哪種加強劑或哪種疫苗組合更好，而是提供證據表明疫苗和加強劑可以安全地以不同的組合使用。