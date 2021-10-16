英國議員埃姆斯恐襲身亡　首相約翰遜：失去一位好公僕

撰文：張子傑
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英國保守黨下議院議員埃姆斯（David Amess）10月15日與選民會面期間，遭一名男子刺殺，警方之後指事件屬恐怖襲擊。事件震驚當地，首相約翰遜（Boris Johnson）及不同政要都對埃姆斯的離世感到可惜，大讚對方生前致力奉獻國家。

埃姆斯15日中午在濱海利（Leigh-on-Sea）與選民進行一對一會面期間，一名25歲男子持刀走進場地行兇，埃姆斯身中多刀，救護人員接報到場，惟埃姆斯傷重不治，終年69歲。

疑犯涉嫌謀殺，被警方當場拘捕，倫敦警方亦派出反恐探員參與調查，其後宣布這宗襲擊屬恐怖事件，初步調查顯示，行兇動機與伊斯蘭極端主義有關，並相信他是單獨犯案。《每日電訊報》（Daily Telegraph）指，疑犯可能是一名索馬里人，不過警方指疑犯是英國人，探員目前在倫敦兩個地點進行調查。

英國保守黨下議院議員埃姆斯遇襲身亡，有民眾到現場附近獻花悼念。（Reuters）

英國國會、唐寧街（Downing Street）首相府及全國所有政府建築物下半旗致哀。首相約翰遜形容，埃姆斯生前積極提出法案，為弱勢社群發聲，大讚他畢生為國家的未來奮鬥。他指埃姆斯的離世是失去一位優秀公僕及備受敬愛的朋友和同事。內政大臣彭黛玲（Priti Patel）認為，這是一宗針對民主的襲擊。

埃姆斯在1983年成為國會議員，立場傾向保守，反對墮胎，並非常關注為動物權益。他亦長期積極為所屬的紹森德（Southend）爭取從鎮升格為市。他在2015年元旦受勛名單中榜上有名，獲女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）封為爵士，表揚他在政治及公共服務的貢獻。

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