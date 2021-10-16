英國會議員落區遭嚴重襲擊事件　2000年以來共有4宗

英國保守黨下議院議員埃姆斯（David Amess）10月15日落區與選民會面時，被一名男子用刀刺殺身亡。事件令外界關注議員的人身安全，指他們經常與陌生人會面，隨時會遇到危險。



連同今次事件在內，英國自2000年至今，至今共有4名國會議員遇襲。其中現任上議院議員、屬自由民主黨的瓊斯（Nigel Jones）在2000年擔任下議院議員時，遭一名男子手持武士刀闖入位於英格蘭西部的辦公室襲擊，他身中多刀受重傷，擔任助手的地方議員則傷重不治。

英國保守黨下議院議員埃姆斯遇襲身亡，有民眾到現場附近獻花悼念。（Reuters）

而在2010年，工黨國會議員蒂姆斯（Stephen Timms）在東倫敦與選民會面時，被一名21歲學生刺傷腹部，經過手術後保住性命，至今仍活躍於國會。至於事發原因，當局指該名學生不滿蒂姆斯在2003年支持美英聯軍出兵伊拉克，行兇者之後被判入獄最少15年。

英國在2016年脫歐公投前夕，支持留歐的工黨議員考克斯（Jo Cox）遭一名53歲極右支持者先槍傷再刺死，終年41歲。兇徒襲擊時高呼「英國優先」，並在出庭時稱「叛徒該死」及「為英國爭取自由」。事件震驚全國，法院最終判處兇徒終身監禁。

英國首相府10月15日下半旗，悼念遭刺殺身亡的保守黨下議院議員埃姆斯（David Amess）。這宗襲擊事件亦令外界再次關注議員在選區工作時的安全。（Reuters）

國會內外保安差一大截？

不過話說回來，國會議員經常與不同人士接觸，他們在國會範圍內獲議會和外交保護組（Parliamentary and Diplomatic Protection，PaDP）警員保護，並就落區及家中安全和應對可疑郵件提供指引，以及資助引入警鐘等保安措施，議員的保安開支亦在考克斯遇害後大幅增加，惟大部分議員落區時，就像進入「無掩雞籠」，容易成為襲擊對象。