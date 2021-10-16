新冠肺炎｜意大利規定進入工作場所須出示綠色通行證　示威者抗議

意大利最新新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情防控規定10月15日正式生效，即日起至今年年底，所有進入工作場所的員工必須持有新冠「綠色通行證」。意大利羅馬、都靈和博洛尼亞等城市爆發示威，抗議措施。



意大利新冠「綠色通行證」為數碼或紙本形式，表明持有者已接種至少一劑新冠疫苗，或近期感染新冠之後康復，或過去48小時內新冠病毒核酸檢測結果呈陰性。按照規定，各企業和公共部門負責檢查員工的「綠色通行證」，違反規定的員工將遭停薪停職處罰，且面臨最高1,500歐元罰款。

意大利公共管理部長布魯內塔日前接受媒體採訪時表示，規定將影響約2,300萬名員工，但會對意大利經濟復蘇產生積極作用。

美聯社報道，有示威者稱新冠「綠色通行證」奪走他們的權利，導致他們不可以工作。有反疫苗的示威者指，政府踐踏他們的憲法，要向這種歧視說不。

意大利政府9月16日公布規定，成為首個實施這個規定的歐洲國家。早前，意大利政府已經要求民眾進入健身房等室內活動場所、乘坐長途公共交通工具等時，出示「綠色通行證」。