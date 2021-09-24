荷蘭12歲男童為陪患癌嫲嫲最後一程　入稟告贏父親成功爭取打疫苗

撰文：聯合新聞網
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荷蘭一名12歲男孩為能探望病入膏肓的祖母，因此想接種新冠疫苗，身為反疫苗人士的父親卻不予同意，讓男孩為此把父親告上法庭，在日前獲判勝訴。

《每日郵報》與法新社報道，這宗父子為疫苗對簿公堂的事件發生在北部城市格羅寧根（Groningen），也是荷蘭首批此類案件之一。據報道，荷蘭國內12至17歲未成年人可選擇接種疫苗，條件則是父母雙方點頭。在本案中，男孩的父母已經離異，儘管母親同意了，父親卻不肯。

圖為一名少年2021年6月在波蘭接種新冠疫苗，此為示意圖（Getty）

荷蘭法律規定，就算父母無法同意，法官也可做出符合孩童最佳利益的裁決。格羅寧根地方法院的特隆普法官（Judge Bart Tromp）接受這位不具名男孩的主張，認為他接種疫苗會降低傳染祖母的機率，基於「涉及疫苗接種的利益，特別是這位未成年人的利益」，批准男孩有權接種疫苗，也因為他的利益比起父親委任律師的任何可能上訴都更為重要，因此裁定男孩「立刻」獲得施打。

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根據報道，特隆普法官21日做出判決，但判決書直到23日才被公開。判決書指出，男孩的父親不相信疫苗或新冠病毒檢測，拒絕允許兒子接種疫苗，「這位男孩想接種疫苗，因為他不想被傳染，也想限制傳染他人的機會。更重要的是，他的祖母正受轉移性肺癌（Metastatic Lung Cancer）折磨，處於生命的最後階段」。

判決書指出，「這位未成年人想花盡可能多的時間陪伴她，但是他沒有接種疫苗。他害怕自己或許傳染他的祖母，也確信他要是這樣做了，就會危及性命」，並指男孩「發現跟自己父親溝通很難，覺得他的懇求遭到置若罔聞」。

據指出，男孩的父親主張疫苗「仍是處於試驗階段」，可能會有「長期會讓生殖器官面臨巨大風險」，但法官指似乎沒有此種擔憂的科學依據。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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