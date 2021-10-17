委內瑞拉總統馬杜羅特使涉洗黑錢　遭引渡到美國

美國政府一名高官10月16日證實，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的特使薩阿卜（Alex Saab）從非洲佛得角（Cape Verde）引渡到美國，面對涉嫌洗黑錢的控罪。



美聯社報道，本身是哥倫比亞商人的薩阿卜遭引渡的消息最先由佛得角的傳媒披露，一名華府高層其後證實有關消息，指對方身處美國司法部的專機上。薩阿卜的公關稱，對方在律師未獲通知的情況下被帶走。

美國執法部門追緝薩阿卜多年，邁阿密聯邦檢察官在2009年起訴他洗黑錢，從委內瑞拉政府的低收入房屋項目獲得超過3.5億美元賄款。當局亦相信薩阿卜可能掌握馬杜羅和家人，以及其幕僚如何侵吞數以百萬美元計的政府糧食及房屋合約的秘密。

薩阿卜2020年6月為委內瑞拉政府到伊朗進行人道外交任務，途經佛得角時被捕至今。馬杜羅9月曾批評美國綁架和虐待薩阿卜，委內瑞拉政府、俄羅斯和古巴亦認為華府的拘捕違法，重申他是委內瑞拉的外交特使，理應享有外交豁免權，但佛得角憲法法院駁回這些理據，批准美國的引渡要求。

哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）對薩阿卜被引渡表示歡迎，形容這是打擊馬杜羅獨裁政權貪污、洗黑錢及販毒的勝利。

美國在特朗普（Donald Trump）執政時期曾制裁薩阿卜，指對方利用位於香港、阿聯酋、墨西哥等地的空殼公司，隱藏從行賄及回購所得糧食合約的高價利潤。