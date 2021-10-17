中國及不丹簽署諒解備忘錄　印度外交部回應

中國政府代表與不丹政府代表簽署《關於加快中不邊界談判「三步走」路線圖的諒解備忘錄》引發印度輿論關注，印度外交部隨即進行表態。



據《印度教徒報》10月16日報道，對於中不簽署邊界談判備忘錄，印度主流媒體首先關心的一個問題是：新德里事先知情嗎？

2018年12月28日，印度總理莫迪為不丹首相舉行歡迎儀式。（Reuters）

《印度時報》評論指出，「許多人認為不丹未向印度政府闡述大致情況，就（與其他國家）圍繞邊界問題討論備忘錄事宜，這是無法想像的。」鑑於中國對爭議地區的主張對印度有着「重大安全影響」，印度密切關注不中涉及邊界問題的接觸。

《印度斯坦時報》則說，鑑於印度和不丹在外交政策領域始終保持密切協調，新德里不太可能對事態發展毫無準備。

「我們注意到了」。印度外交部發言人巴奇10月14日對相關問題的回應「極其謹慎」，稱「我們注意到中不簽署邊界談判備忘錄」，並強調「印度也一直在與中國開展邊界談判」。印度《電訊報》說，對於印度是否認為這是一項重大進展、是否擔心該協議可能導致中國控制洞朗地區，巴奇沒有表態。

多數印度學者指出，這是一項「積極進展」，將使雙方就邊界問題進行「更有針對性和系統性的討論」。中不達成這一合作成果的時機「對新德里來說尤其重要」。

目前，中不雙方並未就「三步走」路線圖詳細說明。不過，多名中國學者分析認為，中不「三步走」路線圖可能類似於中印邊界談判「三步走」框架，即先確立邊界劃界的基本政治原則，再具體解決邊界爭議問題，最後簽署協議並在地面上劃界立樁。