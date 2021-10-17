美國發表朝鮮軍力分析報告　指平壤或恢復核試

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency，DIA）10月15日發表朝鮮軍力分析報告指，朝鮮可能恢復核試，因觀察到當地的核設施未有全面無核化，美國會繼續觀察朝方舉動。



彭博社16日報道，DIA的報告是基於朝鮮寧邊核電站和其他地方的觀察後得出結論，指出儘管朝鮮自2017年以來沒有進行核試驗，且已拆除部分具大規模殺傷力的武器基礎設施，但認為朝方已經逆轉有關做法。

美國國防情報局稱，朝鮮領袖金正恩近年已優先發展和展示武器，這為朝鮮提供以核武器打擊包括美國在內對手的手段。這些目標反映了一種集中於「威懾和脅迫」的戰略，將令朝鮮發展和加強從陸基、潛射彈道導彈，以至核武器、無人機和網絡攻擊的能力。

報告指出，朝鮮經濟大約20%至30%分配給了軍隊，並指金正恩優先考慮把核力量和常規力量現代化。 朝鮮現時擁有電子戰和反太空能力，例如GPS和衛星干擾器。 報告又稱，其彈道導彈理論上可能會干擾軌道衛星。

國防情報局估計，朝鮮2022年有機會重啟長程導彈測試，並會改良新型的固體燃料彈道導彈。