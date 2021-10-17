日本首相岸田文雄向靖國神社獻祭品　中韓批評

日本首相岸田文雄10月17日以「內閣總理大臣」的名義，向靖國神社供奉「真榊」祭品。中國及韓國政府都發聲明批評。



中國外交部稱一貫反對日本政要在靖國神社問題上的錯誤做法，敦促日方正視和反省侵略歷史，與軍國主義劃清界限，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

韓聯社稱，韓國政府17日以外交部發言人的名義發表評論，就日本前、現任首相參拜靖國神社並供奉祭品一事深表遺憾。

發言人評論稱，韓國政府對日本領導層人士再次參拜美化侵略戰爭和戰犯的靖國神社並供奉祭品的行為深感失望和遺憾，並敦促日方以新內閣成立為契機正視歷史，以實際行動表現對歷史問題的虛心反省。

圖為日本前首相菅義偉2021年10月17日離開靖國神社。有分析稱，新任首相岸田文雄此舉是效仿前首相安倍晉三和菅義偉在秋季例行祭典上的做法。（AP）

據日本放送協會（NHK）10月17日消息稱，圍繞靖國神社10月17日至10月18日舉行的秋季例行祭典，岸田文雄10月17日以「內閣總理大臣」名義向靖國神社供奉了祭品。

17日是靖國神社秋季例行大祭第一天。剛剛進入岸田內閣的厚生勞動大臣後藤茂之、世博擔當大臣若宮健嗣當天也向靖國神社供奉了「真榊」祭品。日本跨黨派國會議員團體「大家一起參拜靖國神社」會長、日本參議院副議長尾辻秀久等亦進行參拜。

圖為2021年3月15日日本民眾到訪靖國神社。（AP）

一位消息人士透露，岸田文雄迄今為止沒有給靖國神社供奉過祭品，2021年的做法是效仿了日本前首相安倍晉三和菅義偉在秋季例行祭典上的做法。岸田文雄秋季例行祭典期間不會親自參拜靖國神社。

靖國神社內供奉包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。長期以來，日本部分政客、國會議員堅持參拜靖國神社，遭到日本國內一些民眾反對，也遭到中國、韓國多次批評，導致日本與中韓等亞洲國家關係緊張。