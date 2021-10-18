美供應鏈危機港口人手不足　打工仔「無寶不落」抵鬧？｜國際晨報

全球經濟遭逢新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情打擊，復甦進程受供應鏈中斷威脅。多國都面臨嚴重塞港潮，美國總統拜登（Joe Biden）10月13日宣布全美最大2個港口洛杉磯港和長灘港實行每天24小時、每周7天的全天候運作，以解決港口貨物堵塞問題。

自疫情爆發以來，包括限制貨船入境的措施和國際貨運滯延在內的因素導致世界各地的國際港口均出現「塞港」情況，美國亦不例外。

礙於物流問題，美國船運出現瓶頸。放在碼頭的貨櫃無法處理，後面的船隻沒辦法卸貨，令大量貨櫃堆在港口無法及時運走。船隻因此被迫在港口外大排長龍，情況嚴重。

該國貨運工人不足，而隨着疫情中復甦，很多公司以增聘應對，並上調薪金招徠。有人指工人不欲重投工作、等待「肥缺」及加薪導致問題，但這不是最主要，或是唯一原因……

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