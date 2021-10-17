美國供應鏈危機　港口有貨無人理　怪責求職者「善價而沽」？

美國供應鏈出現危機，貨運工人短缺，港口堆積如山的貨品卻乏人處理。隨着疫情中復甦，很多公司增聘人手應對，並上調薪金招徠。有人指工人因此「善價而沽」、等待「肥缺」，導致碼頭人手不足，但這不是最主要，或是唯一原因。



美國貨運公司增聘人手來應付感恩節和聖誕節購物旺季，它們亦有增加薪金和福利來吸引人應聘。惟求職者要求更高薪資的情況，也不止發生在個別行業。

美媒The News & Observer於10月14日報道，美國杜克大學（Duke University）、亞特蘭大聯邦儲備銀行、里士滿聯邦儲備銀行合作的全球調查顯示，在正增聘人手的公司中，有82%平均將薪金上調10%，務求招到合適人選。

美國供應鏈危機：圖為10月13日，美國工人將貨櫃運往洛杉磯港。（AP）

維珍尼亞大學（University of Virginia）副教授馬尼（Vidya Mani）說，一堆行業的企業只向員工支付最低工資，而人自然會「揀高枝而棲」。

美國8月有430萬人辭職，創下自2000年有記錄以來的新高。這接近美國勞動人口的3%。很多貨運工人離職後加入待遇較好的公司，競爭力較低的公司因此人手短缺。

想要更優厚薪金對打工仔來說是自然不過的事，但在一些人或資方角度看來，就是勞方「挑肥揀瘦」了。

失業救濟金養懶人？

有工人離職後卻沒找新工作。雖然美國供應鏈領域工人的薪金本已較高，如貨車司機的薪資就稍比工廠工人為高，被視為好的藍領工作，但一些人仍決定暫不重返人力市場。

The News & Observer於10月14日稱，很多僱主將人手短缺歸咎於政府在疫情中發放的失業救濟金，令一些人失去求職的動力，決定暫時以此過活。

美國供應鏈危機：圖為10月13日，美國總統拜登在白宮就全球供應鏈問題發表講話。（AP）

疫情停學家長「走不開」

物流業缺人，或有其他原因。里士滿聯邦儲備銀行行長兼總裁巴爾金（Tom Barkin）8月說，家長照顧子女的責任加重，以及退休人數是平時的3倍，也導致就業人數下降。

疫情持續期間很多學童須留家上課，部份家長須全職照顧子女。另一方面，美國面對人口老化問題，很多貨車司機和碼頭工人接近退休年齡，他們當中有人覺得自己不值得冒險在疫情下工作，於是提早退休，導致業界人手流失。

政府實施的防疫封鎖措施令貨運量大減，現時措施逐漸取消。加上經濟復甦，消費者對商品的需求大增、大公司為復工而購買大量物資，導致貨運量急增。

貨運公司需經過行政工作以及培訓工人後才能填補空缺，但補充「失血」的速度，追不上貨運量增加的速度。

美國供應鏈危機：圖為10月4日，一名貨車司機由美國底特律將貨車駛往加拿大，但加拿大警方封鎖邊境、搜查一輛汽車上是否有爆炸品，導致他須在車上等候過境。（Reuters）

情況有待觀察

目下的情況，簡單來說是疫情導致航運及物流業出現不同於尋常的情況，加上人力資源不匹配的結果。而貨運界人手不足的情況可能會隨着時間而改善。

截至9月25日為止的一週內，美國首次申領失業救濟金的人數有36.4萬人，但截至10月9日為止的一週內，人數下跌至29.3萬人。這或顯示愈多人願意求職，或是已成功就業。而且感恩節、聖誕節和新年將至，美國人很重視這些節日，一些人或想先與家人歡度佳節、待假期過後「再來過」。

疫情和經濟原因以外，大型貨輪「長賜」號（Ever Given）3月在埃及蘇彝士運河擱淺的後續影響，也導致目前美國港口貨運量急增。當時運河堵塞，大批貨船未能通過，一些貨物延至近日才被運抵美國、再加重從業員工作量。從上文看來，有關工人被指不肯幹活導致美國供應鏈危機惡化的說法，看來是太過「一竹篙打一船人」了。