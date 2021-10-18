美加軍艦通過台海　美軍稱中國已漸具武統能力

美國和台灣軍方近期接連發出警告，指出台海兩岸軍力平衡正加速向中國大陸一方傾斜，解放軍即將具備全面武力統一台灣的能力。但分析人士指出，貿然開戰所帶來的各類巨大代價，仍令中共領導層顧慮重重，不敢輕舉妄動。



據美國之音10月17日報道，美國海軍近日發布新的戰略指南，首次指出中國海軍實力甚至已經可以和美國旗鼓相當。

美國海軍部長託羅（Carlos Del Toro）此前在海軍學院發表講話時，進一步指出中國海軍能力「在某些領域甚至超過我們」。

美國空軍副總參謀長希諾特（Clinton Hinote）9月下旬在美國空軍協會召開的會議上說，就解放軍追趕美軍而言，「我們已經沒有時間了」。

這名負責空軍戰略、整合和需求的空軍中將說：「在一些重要領域，我們已經落後了。這不是明天的問題，這是今天、今晚的問題。」

台灣國防部長邱國正10月6日曾說，台灣正面臨40年來最嚴峻的挑戰，2025年解放軍將具備全面犯台的能力。

他說，大陸目前已有犯台能力，但要考慮發動戰爭後的成本和結果，而到2025年可進一步壓低攻台的成本。

麻省理工學院國際問題研究中心研究員何理凱（Eric Heginbotham）說，解放軍最近出動了多達150架次飛機闖入台灣防空識別區，展現了新的空中力量體系化的能力。

他說：「尤其是大量的殲16戰機，這是一種相對較新、具有對地攻擊及其他能力更全面的戰鬥機。他們將它與其他戰機結合起來，比如轟炸機，還有機載預警機等，展現了整套整體進攻能力。」

軍事觀察人士指出，美軍綜合實力仍遠在解放軍之上，但美軍力量遍佈全球，中國軍力則集中在本土周圍，相對佔據一定的地利優勢。何理凱說，美軍在太平洋佔據絕對優勢，但只有不到15％的力量部署在西太平洋。

美軍前情報官員里特（Scott Ritter）10月9日在今日俄羅斯網站撰文指出，如果台海兩岸爆發衝突，美國海軍將被限制在台灣以東、解放軍導彈射程之外。

解放軍也會精確定位台灣作戰部隊的營地和部署地、台灣軍機及維持前線作戰部隊的後勤基地。「在大規模開戰之前，所有這些都將受到解放軍空中和彈道導彈部隊的轟炸。」

不過，美國戰略政策研究機構蘭德公司研究員加拉福拉（Cristina Garafola）指出，中國空軍上一次大規模直接作戰經驗是在1958年，這是與美國相比的一個關鍵差異。她說：「不斷增長的軍事能力，也不能說明中國領導人有信心解放軍在戰爭爆發時很可能會取勝。」

值得注意的是，10月15日，美國「杜威」號導彈驅逐艦、加拿大「温尼伯」號護衛艦過航台灣海峽。解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍表示，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。

他強調，美加勾連挑釁、攪局滋事、性質惡劣，嚴重危害台海和平穩定。台灣是中國領土一部分。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。