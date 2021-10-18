印度10月煤炭供應緊張加劇　大量電廠僅剩3天庫存

印度政府發布的數據分析顯示，印度10月上半月的電力需求增長了4.9%，儘管燃煤發電量增長了3.2%，太陽能發電量增長了30%，但當地的電力供應仍舊十分緊張。

財聯社10月18日報道，疫情後的經濟復甦活動推高了印度電力需求，而煤炭短缺導致電力供應短缺，迫使印度北部各州本月每天停電時長多達14小時。

電力需求的迅速飆升和全球煤炭價格不斷走高，促使印度公用事業企業爭相搶購煤炭——印度主要發電來源。儘管國有印度煤炭公司（Coal India）的煤炭供應創下紀錄，但其供應量仍不能滿足國內需求。

印度聯邦電網監管機構POSOCO數據分析顯示，10月的前15天，煤炭在印度發電量中的份額躍升至近70%，而整個9月的平均份額為66.5%。

印度聯邦電力部的數據顯示，印度近五分之三的燃煤電廠目前擁有的煤炭庫存，只能維持三天或更短的時間。全印度發電廠的煤炭庫存平均只能維持四天，比兩個月前平均12天的庫存減少了三分之二。

印度電力部長9月初曾要求官員們考慮將煤炭運往庫存極度枯竭的發電廠，並將庫存目標從14天減至10天，以便能將煤炭分配到最短缺的地區。

印度電力部門的數據顯示，由於過去兩個月煤炭供應的重新分配，使印度燃料庫存為1天至3天的電廠數量增加，而庫存超過一周的電廠數量減少。

然而，印度煤炭短缺的公用事業公司已從8月12日的1家，增至10月12日的18家。

印度是世界第二大煤炭生產國，煤炭儲量居世界第四，但電力需求大幅飆升，甚至超過疫情前的水平，意味着印度國內供應已難以滿足本國需求。

據俄羅斯能源部近日稱，每年將向印度出口4,000萬噸的煉焦煤，而目前俄羅斯對印度的煤炭供應量只有800萬噸。