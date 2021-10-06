能源危機蔓延到印度？煤只剩四日庫存或影響電力供應

印度的煤庫存跌到近年的最低水平。根據最新數據，燃煤發電廠只剩四日的庫存，逾半發電廠已經發出短缺警告。印度約七成的電力都是來自燃煤，電力短缺的情況已經逐漸浮現。為什麼能源危機如今蔓延到印度？



印度的工業電力需求自第二波新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以來上升。同一時間，全球煤價創新高，與本地煤價的差距愈來愈大，買家因此避免進口煤。生產印度逾八成煤的國營印度煤炭公司（Coal India）稱，全球煤價和貨運成本上漲，使用進口煤的發電廠縮減電力生產，用本地煤生產電力的公司面臨壓力增產。

本地煤價很大程度是由印度煤炭公司決定。由於加價將引發連鎖效應，因此加價是政治敏感的決定。去年，全球煤價雖然急升，但印度煤炭公司仍然將價格維持平穩。與此同時，隨全球經濟重開，發電燃料需求增加，加上中國出現電力危機，煤價無可避免上漲。

圖為2017年5月31日，印度孟買有工人手持一籃煤。（Reuters）

印度煤炭公司正在嘗試增加煤的每日供應量，目標是於10月中旬前從現時的170萬噸增至190萬噸。煤炭部長賈殷（Anil Kumar Jain）表示，發電廠每日欠缺6萬至8萬噸煤。不過印度東部和中部的邦於雨季出現嚴重水浸，煤的生產受到影響，需要「天公造美」才能增大產量，恢復運煤。

煤短缺導致電力供應緊張，配給電力成為印度最簡單的解決方法。當生產的電力少過需求時，印度電力分銷商的確以輪流方式削弱特定地區的供應，甚至進一步減載。不過如果配給電力，將影響印度脆弱的經濟。