中國被指試射高超音速導彈　美國防部長拒評

英媒報「中國測試了可攜帶核彈頭的高超音速導彈」，中國外交部發言人趙立堅回應公布事實真相。美國防長拒絕發表看法。



據路透社報道，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）10月18日表示，華盛頓正在密切關注中國先進武器系統的發展，但拒絕就「中國測試了可攜帶核彈頭的高超音速導彈」的報道發表看法。

此前，英媒17日報道稱，中國於2021年8月試射了一枚「可攜帶核彈頭的高超音速導彈」。

中方對上述報道做出回應，否認試射高超音速導彈。

10月18日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上對該報道回應稱，此次試驗是一次例行的航天器試驗。

趙立堅說，此次例行航天器試驗用於驗證航天器可重複使用技術，這對於降低航天器使用成本具有重要意義，可為人類和平利用太空提供便捷、廉價的往返方式。

趙立堅補充說，世界上有多家公司都開展了類似試驗。航天器返回前分離的是航天器配套裝置，將在隕落大氣層的過程中燒燬解體，落於東海海域。中國將和世界各國一道為和平利用空間造福人類共同努力。

路透社對中方的回應報道稱，中國外交部18日表示，中國測試一種航天器，而不是英媒所指的高超音速導彈。