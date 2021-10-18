中國被指測試高超音速導彈　專家：中俄在研發上優於美國

英媒16日報道指，中國在今年8月曾測試可搭載核彈頭的高超音速導彈，該導彈在環繞全球後加速飛向目標，雖然最終未命中目標，但美國情報部門對於中國的太空能力相當驚訝。

官媒《環球時報》引述內地專家稱，從當前高超音速武器研發成果看，中俄位於第一梯隊，美正邁入第一梯隊的門檻，到現在為止美國還沒有一款高超音速武器可以投入使用。

《環球時報》的社評稱，隨著中國經濟科技實力不斷增強，中國在關鍵軍事技術領域縮小與美國的差距甚至形成可能有某些單項超過美國的能力，是不可阻擋的趨勢。



報道指今年8月，中國發射長征火箭時將一枚高超音速滑翔載具送入軌道。圖為8月4日，長征六號運載火箭在太原衛星發射中心點火升空，成功將2顆多媒體貝塔試驗衛星送入預定軌道。（中國經濟網）

據《環球時報》報道，軍事專家宋忠平表示，對外爆料尤其是製造「中國威脅論」是美國慣用的手段，其主要目的是給國會施壓，希望能夠獲得更多預算來滿足武器裝備的研製。

宋忠平又表示，「中國現在在某些武器上已實現跨越式發展，這讓美國感到自己的軍事霸權乃至全球霸權受到挑戰」。美國最擔心的就是科技霸權旁落，而高超音速武器研發恰恰是美國不佔優勢的一個領域，因此美國在這方面對中國尤為關注。

宋忠平又稱，從當前高超音速武器研發成果看，中俄位於第一梯隊，美正邁入第一梯隊的門檻，到現在為止美國還沒有一款高超音速武器可以投入使用。

美國空軍的高超音速導彈首飛失敗：

+ 2

《環球時報》的社評稱，隨著中國經濟科技實力不斷增強，中國在關鍵軍事技術領域縮小與美國的差距甚至形成可能有某些單項超過美國的能力，是不可阻擋的趨勢。中國無需與美「軍備競賽」，中國正常發展軍力就足以不斷削弱美方想要死保的全面對華優勢。

社評又稱，中國的軍事建設將會聚焦台海和南海，由於地理的靠近和中國投入的持續加大，中國在這些地區反超美軍實力形成優勢將是必然的。美國在全球範圍的常規軍力優勢將無法轉化為對在這些區域優勢的保障。

社評又指，中國一定會提升核威懾的質量，確保美國徹底打消在關鍵時刻對中國實施核訛詐的念頭，從根本上消除美方通過動用核力量來彌補常規力量無法壓垮中國這一缺陷的念頭。