逾30留學生簽證被取消　中國駐美國紐約總領館介入協調

美國紐約州立大學水牛城分校（University at Buffalo）終止至少30名中國學生的F-1簽證。一家國際教育組織表示，這是該大學10年來規模最大的一次「集體勸退」。



央視10月18日據國際教育新聞Pie News消息報道，當地時間9月28日，一些中國留學生接到該校國際生服務處的警告郵件。在這封郵件中，他們被通知由於未及時向校方提交I-94表格（美國海關及邊境保衛局用於記錄外籍人士出入境資料的文件，外國人入境時必填的文件之一）副本，校方已不再認可他們的留學生身份，這意味着他們的F-1簽證即日起失效，屬於在美國非法滯留。

美國紐約州立大學水牛城分校國際學生服務處向學生發送的郵件。

根據學校規章，留學生須在報到30日內提交這份文件，校方認為取消他們身份的處理辦法「合情合理」。截至10月6日，已經有50名海外學生收到這一郵件，被強制取消F-1簽證。事發後，涉事學生曾向校方協調，請求恢復他們的簽證，但校方負責人卻稱：「這是你們的過錯，不是我們的問題。」

雖然確實存在自身疏忽的因素，但不少學生認為學校的處理方式存在不妥。有學生表示，自己在收到郵件的當日就上傳了I-94表格副本，卻被校方告知最後提交期限是9月27日——即收到警告郵件的前一天。由於I-94是入境美國以後才能拿到的文件記錄，而對於一些留學生而言，他們當時甚至還沒有抵達美國境內，根本不可能拿到這份文件。雖然校方號稱「多次提醒」留學生提交表格，但並未對這一關鍵信息進行重點標註，以至於很多學生都沒察覺。還有學生反映，「壓根就沒收到過提醒」。

圖為美國紐約州立大學水牛城分校校園一景。（美國紐約州立大學水牛城分校網站）

美國國際教育工作者協會（NAFSA）下屬的中國會員集團致信該校領導層，一方面承認涉事學生確實該為此事承擔部分責任，但另一方面也建議該校重新斟酌一下現行規章，儘快恢復受影響學生的身份。信中提醒稱，校方完全可以在線上查閱到學生的I-94表格，根本無需讓他們再提交一份副本。布法羅中國學生學者聯合會方面也表示，美國很多高校都沒有讓學生提交I-94的硬性規定。

經證實，至少30名中國留學生的簽證已經失效、且無法逆轉——這意味着他們必須儘快離境，之後他們只能在條件允許的情況下以在線方式進行學習，而該校很多課程並沒有提供網絡教學。

據悉，目前中國駐紐約總領事館已經介入協調，並提醒廣大留學人員注意遵守學校有關規定，保護好自己的學生身份，務必養成及時、耐心、認真查看學校有關部門特別是國際學生管理部門發送的郵件的習慣，根據要求按時做出反應，以免造成學業受阻的嚴重後果。