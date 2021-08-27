美恢復「量產」中國學生簽證　專家：美方捨不得上百億美元年收入

中美關係緊張之際，美國近期突然執行新政，恢復發放部分中國留學生的赴美簽證。有內地學者推斷，美方背後有三大考量，其中之一因為中國留學生是美國的一塊「大蛋糕」，若持續收緊政策，美國將因此失去中國留學生每年帶去超過百億美元的資金。



微博流傳的照片顯示，不少中國留學生在上海浦東機場排隊登機去美國。（微博@嘉興曉靈通)

美國今年4月宣布放寬對中國留學生的入境限制後，美國駐華大使館8月25日披露，自今年5月以來簽發逾8.5萬張學生簽證，稱「隨時準備向包括中國學生和學者在內的所有符合條件的人發放簽證」，並表示「歡迎合法的中國學生和學者」。

但美方的鬆綁並不意味全面接納，敏感專業領域的學生仍被拒於門外。

對此，中國吉林大學國際關係研究所副所長孫興傑在《新京報》分析指出，這是因為美方捨不得每年上百億美元的收入。留學生是美國的一塊「蛋糕」，尤其是中國留學生構成了這塊「蛋糕」的主體。關閉中國留學生赴美的大門，相當於其每年少了上百億美元的收入。

學者認為，美方在短短兩個月內就給中國學生簽發了數萬張簽證，主要有三方面原因。

一是中國留學生是美國不少高校重要的財政來源；二是美國高校有非常強大的政治動員和遊說能力，加上美國高校面臨英國、澳洲、歐洲等國高校的競爭，爭取留學生生源的競爭越來越激烈；三是中國對疫情有效防控，中國留學生赴美對美國疫情防控影響微小。

但儘管部分恢復，美國前任總統特朗普（Donald Trump）簽署的「10043號公告」依然沒有取消，美國也仍限制中國理工類學生赴美留學。這源自美國在留學議題上採取的「小院高牆」戰略，展現對中國留學生的兩面性：既要維持美國高等教育的利益，又要保護美國的「國家安全」。

學者稱，拜登（Joe Biden）上台之後，對華技術競爭以「小院高牆」為特色。「小院高牆」是指美國需要闡明與美國國家安全直接相關的特定技術和研究領域（即「小院」），並劃定適當的戰略邊界（即「高牆」）。

學者表示，拜登政府「小院高牆」的本質，就是要阻斷戰略技術的擴散，尤其是向中國的擴散；給留學生發放簽證保證美國高校的利益，但是又把一些所謂敏感專業的學生拒之門外。因此，美國政府雖發出了大量留學簽證，但並不意味着美方全面接納中國留學生。只有撤銷了特朗普的「10043號公告」，才是對中國留學生真正敞開了大門。