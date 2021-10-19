朝鮮疑試射彈道導彈後　美國斥破壞穩定　韓國緊急召開國安會議

朝鮮被指10月19日從東海岸新浦發射一枚彈道導彈，消息傳出後，美國軍方批評此舉是破壞穩定的行為，但也指沒有對美國及盟友構成直接威脅。在韓國，青瓦台國家安保室室長徐薰緊急召開國家安全保障會議（NSC）常委會會議。



美國印太司令部透過聲明表示，美國譴責朝鮮的這些行動，並呼籲不要採取任何進一步破壞穩定的行為。

朝鮮過去曾多次試射彈道導彈，圖為2017年9月15日一名女士在韓國首爾的一個火車站觀看朝鮮導彈發射畫面。（Reuters）

據韓聯社報道，徐薰緊急召開韓國國家安全保障會議常委會會議，就朝鮮發射彈道導彈深表遺憾。

青瓦台消息指，韓國國家安全保障會議常委會聽取了韓國聯合參謀本部議長元仁哲就朝鮮發射近程彈道導彈的報告，並就有關情況進行評估。

韓國國家安全保障會議常委會委員們對朝鮮在韓方與美中日俄就朝鮮半島和平進程積極協商的情況下發射導彈深表遺憾，重申當前穩控朝鮮半島局勢比任何時候都要緊迫，呼籲朝鮮早日重返對話。

10月19日，韓國聯合參謀本部發布消息稱，朝鮮當天從咸鏡南道新浦一帶朝向東部海域發射一枚彈道導彈，美韓情報部門正在分析相關情況。

韓國軍方尚未公布具體訊息，正在嚴密關注有關動向，保持高度的戒備態勢。不過，韓國軍方推測朝方試射潛射彈道導彈（SLBM），導彈射程達到450公里。若朝方當天試射潛射導彈，這距離朝方2019年宣稱成功水下試射潛射導彈有兩年。

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