中俄首次聯合通航津輕海峽後　專家：或擬環繞日本一周

日本防衛省幕僚部10月18日發布消息稱，日本海上自衛隊發現中俄10艘艦艇當天上午8時通過津輕海峽，這是中俄艦艇編隊首次同時通過津輕海峽。中國媒體《環球時報》引述軍事專家表示，中俄海軍在完成「海上聯合-2021」演習後組織進行了聯合戰略巡航，而且此次巡航繞日本一圈的可能性非常大，這充分體現出中俄在維護地區和平穩定方面具有高度的政治和軍事互信，未來或將常態化。



《環球時報》10月19日引述軍事專家宋忠平表示：「津輕海峽是公海，中俄艦艇編隊通行完全符合國際法。津輕海峽很窄，中俄艦艇編隊數量比較多，這恰恰體現出中俄在維護地區和平與穩定上具有高度的政治和軍事互信。」

報道還指出，此次中俄首次海上戰略巡航行動路線，很有可能常態化，並推測2021年，中俄很大可能會再次進行第三次聯合空中戰略巡航，屆時規模和機型也可能會有所變動。

此外，值此之際，中俄空中戰略巡航是否會和中俄海上聯合戰略巡航聯動，進行海空立體化戰略巡航，值得關注。

那麼中俄在日本海的演習會不會具有某種針對性？實際上，這並不是中俄首次在日本海進行演習。此前中俄海上 「海上聯合-2015」中兩個階段演習區域分別設在地中海和彼得大帝灣海域、克列爾卡角沿岸地區和日本海海空域舉行。「海上聯合-2017」兩個階段的演習，分別在波羅的海和日本海彼得大帝灣至鄂霍次克海南部海域舉行。

中國軍事科學院戰爭研究院外國軍事研究所副所長李抒音此前表示，作為獨立自主的大國，中俄有權利組織正常的演訓活動，而且兩國演習已經實現常態化，機制化。「如果說美國或其他一些國家主動『對號入座』，表明其心虛，這種『對號入座』的目的是反過來把惡名扣在中俄頭上。」