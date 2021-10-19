日本首度發現中俄艦船同時穿越津輕海峽

中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習在俄羅斯彼得大帝灣附近海域舉行。日本防衛省日前監測到中俄數艘軍艦在北海道附近航行，穿過津輕海峽駛向太平洋。



日本防衛省統合幕僚監部10月18日發布消息稱，當天上午8時左右，中國海軍一艘055型導彈驅逐艦、一艘052D型導彈驅逐艦、兩艘054A型導彈護衛艦、一艘903A型補給艦，以及俄羅斯海軍兩艘無畏級大型反潛驅逐艦、兩艘20380型導彈護衛艦和一艘導彈觀測支援船在北海道奧尻島西南約110公里的水域向東航行，穿過津輕海峽駛向太平洋。

日本防衛省稱，這些中國軍艦與10月11日在對馬島西南海域確認的船隻相同，當時這些船隻通過對馬島海峽向東北方向航行進入日本海。

日方表示，這是外界第一次確認中國和俄羅斯的海軍艦艇同時通過津輕海峽。日方派出海上自衛隊第二航空隊的P-3C反潛巡邏機和第45掃雷艇隊的艦艇進行必要的資訊收集和警報監測。

10月14日上午，中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習開幕式，在俄羅斯彼得大帝灣附近海域舉行。