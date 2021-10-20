新冠肺炎｜打科興不獲發綠色通行證未能上班　居意華人籲彈性處理

因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，意大利規定所有進入工作場所的員工必須持有新冠「綠色通行證」，證明已經接種疫苗或檢測結果呈陰性。但由於很多於中國打針的人接種科興疫苗，未獲意大利承認，未能如常上班。



路透社10月19日報道，托斯卡納區城市普拉托（Prato）一個有2.5萬人的中國人群體去信區長賈尼（Eugenio Giani），稱政府的規定導致他們受到不公平的懲罰，希望對方化解阻止很多中國人上班的「官僚障礙」。

信函提到，「這種情況明顯給生產帶來相當大的困難，不是因為沒有接種疫苗，而是因為無法獲得通行證。」意大利目前只承認輝瑞、莫德納、強生和阿斯利康的新冠疫苗。總理德拉吉（Mario Draghi）曾表達對科興疫苗的效力持懷疑態度。

被意大利包圍的小國聖馬力諾同樣面對類似的難題。聖馬力諾授權使用俄羅斯的「衛星V」疫苗。羅馬上週決定，於意大利工作的聖馬力諾居民如果接種俄羅斯疫苗，將獲豁免出示「綠色通行證」，直至12月31日。

意大利的「綠色通行證」被稱為歐洲最嚴格的防疫措施。按照規定，各企業和公共部門負責檢查員工的「綠色通行證」，違反規定的員工將遭停薪停職處罰，且面臨最高1,500歐元罰款。