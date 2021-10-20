新冠肺炎｜美國強制打針期限陸續屆滿　數以千計僱員面臨停職失業

美國強制接種新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗限期即將屆滿。全國多州數以千計拒絕接種的公職人員，正面臨停職或失業風險。一名州州立大學美式足球教練以宗教理由拒絕接種疫苗被拒，遭大學辭退。



美國政府要求全國聯邦政府雇員於11月22日前完成接種新冠疫苗，否則將被停職。部分州份把要求擴展至所有醫護及教職人員。限期即將過去，多州仍有數以千計的員工未有上報接種紀錄，他們正面臨停職或失業風險。

在芝加哥，市長萊特富特（Lori Lightfoot）與警察工會抗衡，工會反對強制接種疫苗。10月15日的限期屆滿後，該市約1.28萬名警務人員有三分之一還未上報接種紀錄，部分人已被放無薪假。

圖為10月16日，華盛頓州州立大學美式足球教練Nick Rolovich。他因拒絕接種新冠疫苗遭大學辭退。（AP）

另一個焦點是華盛頓州州立大學的1名美式足球教練。該名教練連同4名助手，至今未能提供接種證明。美國傳媒報道指教練嘗以宗教理由拒絕接種疫苗但被拒，5人已遭大學辭退。

外界有擔憂，指大量的離職潮會影響機構服務。有企業已表明會認真考慮以宗教或其他理由要求豁免的申請。但過去有傳媒報道，近日有愈來愈多「教會」或自稱教會的人員聲稱可協助撰寫豁免信，藉機收取報酬。

圖為10月7日，拜登前往伊利諾伊州一個建築工地出席活動，宣傳種新冠疫苗。（Reuters）

華盛頓州警務處表示，有127名員工因未能在限期前完成接種被辭退，部門已製定應急計劃，在必要時轉移資源。警務處將在未來數個月，持續增進效率與積極招聘，填補新晉訓練學級。

儘管存在爭議，措施成功進一步推高接種率。白宮表示，美國目前約有77%的美國人最少接種了第一劑。在西雅圖，市政府表示有94%的政府員工已完成接種，教育部亦稱99%的教職員完成接種，拒絕接種遭停職或被辭退的僅佔少數。