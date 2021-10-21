美軍艦「好人理查德號」火災事故　調查報告指36名軍官艦員有過失

美媒10月19日稱，美國海軍通過調查後發現，在2020年發生的「好人理查德」號兩棲攻擊艦（USS Bonhomme Richard）火災事故中，救火過程存在重大失誤，導致這艘巨艦最終報廢。



美國「軍事」（Military）網站10月19日報道，在最新獲得的一份關於「好人理查德」號的長達400頁的調查報告中，列出了36名軍官和艦員的過失，這些過失導致「好人理查德」號燒燬報廢。調查報告詳細說明了他們在訓練、協調、溝通、消防準備、設備維護和總體指揮控制方面存在的普遍失誤。

這份報告稱：「儘管火災是由縱火行為引發的，但這艘軍艦由於無法撲滅大火而報廢。」報告最後得出的結論是，「準備不足的艦員」和「多次失敗」導致了「無效的火災反應」。

報告指責這艘兩棲攻擊艦的指揮官監督不力，並表示，主要的泡沫滅火系統沒有啟用，因為該系統未得到妥善的維護，艦員們也不知道如何使用這一設備。報告還描述了當時軍艦上的混亂局面，各種易燃材料的堆放、存儲方式不當。報告揭露，這艘軍艦的維護報告是偽造的，艦上87%的消防站存在設備問題或未進行檢查。

報告還稱，艦員們直到大火被發現後整整10分鐘才拉響警報，提醒其他艦員艦上發生火災，這一時間間隔導致滅火行動延誤。