英國防疫「B計劃」　能否抵擋Delta新變種AY.4.2散播？︱國際晨報

英國疫情再回升，當地多間傳媒報道，政府或將啟動防疫「B計劃」，即收緊防疫措施，以對抗病毒傳播。不過當地也出現另一隱憂，變種病毒Delta出現名為「AY.4.2」的子系毒株，且個案漸增加，專家憂AY.4.2的傳播力或較原版Delta增10%。



英國天空新聞電視台報道，衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）9月時已曾在國會講述政府的「A計劃」與「B計劃」。A計劃即英國現行所做的措施，包括推動更多人施打疫苗、安排接種加強劑、保持社會開放等。

B計劃則是重推一些社交限制措施，包括強制民眾在部份場合戴口罩、重推在家工作，又可能在部份情景下，強制民眾要出示接種疫苗證明等。目前當地多名衞生專家已促請政府推行B計劃。

圖為英國首相約翰遜2021年10月6日在曼徹斯特發表演說（Getty）

英國或收緊防疫措施，除了減輕醫療系統負擔，還因當地出現「AY.4.2」的變種病毒株，為Delta的子系毒株，目前已佔當地新病例中的約6%，英國也表示密切關注。

雖然英國政府指沒證據顯示AY.4.2更容易傳播，但有專家認為，它的傳染力或比母系病毒株Delta強10%。

AY.4.2不止出現在英國，在美國、加拿大、澳洲與歐洲西部也曾報告有關病例，最新在以色列也有出現，成為各地提防的變種病毒株。

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