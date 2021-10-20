新冠肺炎｜英國Delta新變種「AY.4.2」個案增　政府：密切關注

英國的單日新冠肺炎（COVID-19）病例數字有回升趨勢，多間傳媒更報道，變種病毒Delta出現名為「AY.4.2」的子系毒株，已佔當地新病例中的約6%。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）的發言人10月19日表示，政府正密切關注AY.4.2。AY.4.2已在多地出現，以色列衞生官員表示，10月19日發現當地首宗AY.4.2確診個案。



約翰遜的發言人10月19日向記者表示：「如你所料，我們正密切地監察它（AY.4.2），如有必要，會毫不猶豫地採取行動。」

以色列新冠肺炎疫情：圖為10月13日，旅客在以色列盧德的機場接受新冠病毒檢測。（Reuters）

專家：傳染力或增10%

雖然英國政府指沒證據顯示AY.4.2更容易傳播，但英國倫敦大學學院基因研究所（University College London Genetics Institute，暫譯）所長巴盧（Francois Balloux）10月16日在Twitter上稱，有關AY.4.2的數據顯示，它的傳染力或比母系病毒株Delta（B.1.617.2）強10%。

英國廣播公司（BBC）10月19日報道，專家是在7月時識別出AY.4.2。報道指，AY.4.2有Y145H和A222V突變，它們影響到病毒的「棘蛋白」，病毒靠「棘蛋白」來入侵人體細胞。

據《新聞周刊》（Newsweek）報道，據GISAID數據庫顯示，目前AY.4.2大部份個案出現在英國，另外在美國、加拿大、澳洲與歐洲西部也曾報告有關病例。

AY.4.2最新也傳到以色列，當地衞生官員10月19日表示，一名感染AY.4.2的11歲男童從摩爾多瓦（Moldova）進入以色列，成為全國首宗AY.4.2確診個案。法媒19日引述Channel 12報道，這名男童在機場被發現染疫，已送往隔離。