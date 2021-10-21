美國準駐華大使形容中國是危險競爭者　促停止欺壓台灣

獲美國總統拜登（Joe Biden）提名出任駐中國大使的伯恩斯（Nicholas Burns）10月20日出席參議院提名聽證會。他表示，中國對新疆的種族滅絕、對西藏的侵權、對香港自主和自由的扼殺以及對台灣的欺壓和是不公義，必須停止。



伯恩斯形容中國是最危險的競爭者，指北京打破了只維持最低限度核威懾的承諾。他還說，華盛頓應該與歐洲和其他地方的盟友合作，建立經濟影響力。不過他認為，面對中國崛起，美國應該對自身力量有信心。

伯恩斯提到，中國對台灣的軍事威脅正在增加，但是認為維持「一個中國」政策是遏阻中國對民主和自治的台灣動用武力的最明智和最有效的方式。他說：「如果我們一貫執行和拿出一定的實力，這是一個能夠取得成功的政策。」

伯恩斯說，最重要的遏阻力量是美國維持印太的軍事地位。不過他說，國會和行政當局完全有權利擴大向台灣提供我們的武器。

伯恩斯還認為，中國於國際相對被孤立。他說：「中國如此咄咄逼人，他們掀起很多針對他們的阻力。我認為，我們不應該誇大他們的實力，或者低估美國的實力。」

他說，北京就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）來源的問題一直對全世界封鎖信息。他說：「我們需要調查。我們不能肯定這個病毒的起源，有很多說法，中國方面需要回答這些問題。」

伯恩斯指出，不似冷戰期間，美國與中國的競爭將圍繞經濟和科技能力，而不是軍事能力。他指，美國要求中國履行第一階段貿易協議的承諾是正確的事情，並敦促國會通過與中國相關的法例，為加強美國於關鍵行業的競爭力提供資金。他稱，與歐盟和日本就經濟議題合作將就中國問題起影響力。

被問到抵制北京冬奧的問題時，伯恩斯未有直接回應，僅稱受到防疫措施影響，奧運將是最不平常的奧運，並提到希望確保美國運動員能夠說出他們所想，可以接觸媒體，說他們想說的話。