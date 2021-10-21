特朗普宣布成立新社交媒體平台TRUTH Social　11月推出試用版

美國前總統特朗普（Donald Trump）10月20日宣布成立新的媒體公司特朗普媒體科技集團（Trump Media and Technology Group），同時建立新的社交媒體平台TRUTH Social，立志成為「自由派媒體的競爭對手」。



公司聲明指出，「特朗普媒體科技集團很快將啟動TRUTH Social社交網絡。」聲明稱，特朗普媒體科技集團的任務是創立一家能夠與自由派財團媒體競爭的對手，對抗以一己之力讓美國反對派閉嘴的矽谷科技巨頭。

特朗普表示，他創立TRUTH Social和特朗普媒體科技集團是要對抗科技巨擘的暴政。他指，塔利班能夠出現於Twitter，「但你喜愛的美國總統被滅聲」，形容是不能接受。他稱，特朗普媒體科技集團是任務是讓所有人能夠發聲。

新企業將會是透過與Digital World Acquisition Corp.合併成立，將尋求成為上市公司。Digital World Acquisition Corp.本身已經於納斯達克（Nasdaq）上市。

TRUTH Social將於11月初步面世，並將於明年初於美國全國推出。公司還計劃推出自選影像（video-on-demand）服務，提供娛樂節目、新聞和播客。