特朗普訪問沙特阿拉伯曾收厚禮　美媒：部份皮草是假貨

美國《紐約時報》10月11日報道，美國前總統特朗普（Donald Trump）訪問沙特阿拉伯時收到的部份皮草禮物實為假貨。



報道指，特朗普首次以總統身份出訪沙特期間，向對方贈送禮物，同時也收到來自沙特王室的80多件禮物，但並未按照法律規定向外界公開。沙特王室贈予特朗普的禮物十分珍貴，其中包括三件用白虎和獵豹皮毛製成的長袍，以及一把手柄疑似用象牙製成的匕首。

然而，特朗普政府並未及時披露從外國政府收到的外交禮物，美國國務院也拒絕透露特朗普政府如何處理禮物的具體細節。不僅如此，團隊還對白宮律師的提醒置若罔聞——他們此舉可能違反美國《瀕危物種法案》。

特朗普總統任期的最後一天，白宮將這些禮物交給美國總務管理局，今年，這些禮物又被移交給美國魚類與野生動物管理局。

經調查發現，這些皮草禮物實際是假的。美國內政部發言人徹麗（Taylor Cherry）說：「長袍的內襯是染成老虎和獵豹皮毛的樣子，並非真正來自受保護物種。」