普京：歐洲天然氣危機或殃及俄羅斯　對能源價格不停上漲不感興趣

據路透10月20日報道，10月20日，俄羅斯總統普京表示，如果天然氣價格飆升推高通脹，進一步推高食品等必需品的成本，或降低對天然氣的需求，歐洲天然氣危機仍可能殃及俄羅斯。天然氣是俄羅斯的主要收入來源。

歐洲天然氣現貨價格已上漲至年初的五倍。隨着各經濟體從疫情導致的放緩中復甦，全球天然氣需求超過供應，這促使一些發電廠改用燃煤發電，儘管這會導致有害的二氧化碳排放量更高。

普京告訴政府高級官員，「這對我們也有一定的影響，如果需求下降，這將影響我們的天然氣生產公司，包括俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）。」

俄羅斯天然氣工業股份公司是俄羅斯唯一的管道天然氣出口商，與國有巨頭俄羅斯國家石油公司（Rosneft）為首的石油生產商一起，是俄羅斯經濟的基石。

俄羅斯副總理諾瓦克在同一次會議上表示，沒有跡象表明歐洲天然氣市場的供求在短期內會達到平衡。

普京表示，天然氣價格上漲還可能導致化肥價格飆升，進而加劇本已較高的食品成本。俄羅斯的通脹率最近加速至7.63%，為2016年2月以來的最高水平。

普京說，「我們對包括天然氣在內的能源價格無休止地上漲不感興趣。」他最近下令向俄羅斯家庭再支付4.2億美元的社會保障金，以幫助應對不斷上漲的價格。

10月20日，他還命令政府採取措施保護當地農業生產者，這將有助於抑制食品價格。

由於通脹率遠高於4%的目標，外界普遍預計俄羅斯央行10月22日在2021年第六次上調關鍵利率。