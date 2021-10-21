中國是否已承認塔利班為阿富汗合法政府　北京：新政權還在組建中

中國代表10月20日參加「阿富汗問題莫斯科會談」後，中國外交部發言人10月21日在記者會被問到這是否意味中方正式承認塔利班為阿富汗合法政府，發言人回應稱，阿富汗的新政權還在組建過程當中。



「阿富汗問題莫斯科會談」於10月20日在莫斯科舉行，包括中國、俄羅斯在內10個地區國家的代表及塔利班高級代表團與會，美國則缺席了這一會議。

10月21日，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者提問參會是否意味中方已經正式承認塔利班為阿富汗的合法政府。

汪文斌表示，阿富汗的新政權還在組建過程當中，國際社會也還在觀察和協調，中方同相關國家就此保持着密切溝通，各方都認為有必要同阿富汗開展對話接觸。

他表示，中國外交部阿富汗事務特使岳曉勇應邀出席在莫斯科舉行的會議，同各方就當前阿富汗局勢、反恐、禁毒、安全、對阿開展人道主義援助等議題深入交換意見，達成了廣泛共識。

他稱，各方都強調尊重阿富汗獨立主權和領土完整，堅持「阿人主導阿人所有」原則，呼籲阿富汗組建廣泛包容的政治架構，實施温和穩健的內外政策，尊重少數族群、婦女和兒童基本權利，採取實質措施，打擊各類恐怖勢力，奉行睦鄰友好的周邊政策。

他又表示，各方也呼籲國際社會向阿富汗提供急需的人道、民生和經濟援助，促進阿富汗的局勢平穩過渡，早日實現持久和平穩定和發展繁榮。

汪文斌指出，岳曉勇在與會期間闡述了中方涉阿富汗的政策立場，表示當前阿富汗正處在由亂而治的關鍵階段，中方願同地區國家一道繼續推進阿富汗問題政治解決進程，幫助阿富汗應對人道主義危機，推進各類涉阿多邊機制形成合力，為阿富汗和平重建、持續發展營造良好的外部環境。

他稱，中國、俄羅斯、巴基斯坦及與會各方還以不同的形式同與會的阿富汗臨時政府代表進行了對話交流。