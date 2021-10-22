拜登批評55家大企業：繳納稅款比一杯咖啡錢還少

美媒10月20日報道，美國總統拜登（Joe Biden）再次因包括Nike等在內的大企業未繳納聯邦所得稅而發出警告，並稱大家早上喝的咖啡價錢，都比這些大企業在美國國稅局（IRS）繳的稅款還多。



10月20日，拜登在Twitter上寫道：「事情是這樣的，如果你今天早上花了3美元買咖啡，那麼這個價格比55家大公司近年來繳納的稅還多。這是錯誤的，必須改變。」

Here』s the deal: If you spent $3 on your coffee this morning, that』s more than what 55 major corporations paid in taxes in recent years.



It』s wrong — and it』s got to change. — President Biden (@POTUS) October 20, 2021

據「商業內幕」（Business Insider）網站10月20日報道，拜登發表此番言論，正值民主黨人開始敲定最終多基礎設施法案之際，這一法案的資金來源，將是對企業和最富有的美國人增稅。

稅收和經濟政策研究所4月發表的一份報告顯示，2020年，包括Nike和FedEx在內的55家公司，並未為其利潤繳納聯邦所得稅，這些公司的稅前收入接近405億美元。

文章稱，例如，如果你點了一份在TikTok上很火爆的Starbuck大杯豪華版白摩卡咖啡（white mocha），你要花大約7美元，這比那些公司繳納的所得稅還要多。