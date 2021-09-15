拜登加稅不容易　改革需堅實路線

美國眾議院民主黨人於本周一（9月13日）提出加稅計劃，為早前通過了的3.5萬億美元（下同）開支方案提供必要的資金。不過從所公布的加稅細則看，加幅仍然是溫和的，有些甚至還未回復到特朗普減稅之前的水平，估計單靠加稅的收入仍很難支撐起2不大



民主黨加稅計劃的廣度頗為可觀，包括了將企業稅由21%提高到最高26.5%、將年收入在40萬至45萬美元以上的個人及家庭入息稅（包括短期投資收入）的上限從37%提升至39.6%、將長期資產增值稅及股息稅由20%加至25%，甚至對煙草及遺產加徵稅項等。理論上，加稅主要集中於企業及較富有人士，而且觸及到不同領域，符合二次分配的理念。

民主黨推出了加稅計劃。

雖然加稅的廣度不俗，但加稅能帶來的收入仍然有限。例如特朗普和共和黨在2017年時將企業稅由35%大幅下調至21%，這次加到26.5%其實還未回復至2017年以前的水平。而入息稅也是在2017年時由39.6%減至37%，這次加稅也只不過回復原初水平。

然而，拜登政府及眾議院民主黨人所提出的財政計劃卻是空前水平，要吸收這筆巨額花費，單依靠加稅所帶來的額外收入恐怕不夠。按民主黨的文件所估計，佔去九成額外收入的企業稅和富人稅兩大項稅估計在2022年加起來才能帶來約1,620億額外收入，未來五年能帶來約10,018億收入，未來十年則為19,634億。3.5萬億的財政支出藍圖雖非一年之內的花費，而是三至五年的預算，但仍遠超未來十年新增稅項所帶來的收入。

參議院難關重重

據說，民主黨並不打算尋求共和黨共識強推3.5萬億方案，然而在這問題上卻不甚現實。由於加稅似乎仍未能回答到底如何能支撐起拜登政府如此龐大的財政計劃，這不單不可能得到共和黨的支持，甚至即使民主黨內也有一聲反對聲音。例如民主黨的亞利桑那州參議員Kyrsten Sinema便曾公開表示過她不支持一份花費3.5萬億的和解預算。現時民主黨在參議員內與共和黨的人數相同，民主黨如要無視共和黨反對通過預算，必需要所有民主黨參議員全數支持，再利用副總統一票決定權強行通過。但如果有民主黨員倒戈的話，議案便不可能通過參議院。

參議院民主黨並沒有絕對優勢。

從這點看，拜登政府3.5萬億的預算及大膽財政改革很可能只是一廂情願的計劃。要無視共和黨人力推經濟改革並不是太現實，未來兩黨仍然要花更多時間商討出一個折衷方案，否則即使能勉強通過改革，最終只會成為政黨交替的犧牲品。美國政策在過去幾屆政府時有朝令夕改的情況。就正如拜登這次加稅方案很大程度上是消除了2017年共和黨人的減稅方案、共和黨人當年又幾乎廢除了奧巴馬推出的醫保等改革。即使拜登及民主黨無視共和黨而強硬通關成功，難保幾年後輪替到共和黨時又被推倒。改革如果欠缺一個長遠、堅定的路線，最終只會是事倍功半。