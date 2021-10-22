新冠肺炎｜世衛指全球有大約18萬名醫護人員死於疫情

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發近兩年，世界衛生組織（WHO）10月21日指，全球在2020年1月至今年5月之間，估計有8萬至18萬名醫護人員可能死於疫情。



世衛指，有關數據是根據全球各地向世衛通報的345萬宗死亡個案所得出的估計，並指實際死亡人數高得多。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）認為，這場疫情反映大家如何依賴醫護人員，以及他們沒受保障時，民眾是如何脆弱。

世衛及夥伴對醫護人員死於疫情感到憂慮，同時指他們出現筋疲力盡、緊張、焦慮等情況持續上升，並呼籲各國確保公平取得疫苗，和優先為醫護人員接種。截至9月底，每5名醫護人員之中，平均有2人完全接種疫苗，但實際情況因地區而異。

譚德塞表示，非洲的醫護只有不足十分一已完成接種，相比之下，有超過80%的高收入國家醫護人員已完全獲疫苗保障。他批評多國及企業控制疫苗供應，令首款疫苗面世超過十個月，全球仍有數以百萬計的醫護人員仍未取得疫苗。