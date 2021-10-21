新冠肺炎｜美國批准使用莫德納及強生加強劑　同時可「溝針」接種

美國食品及藥物管理局（FDA）10月20日宣布批准使用莫德納（Moderna）及強生（Johnson & Johnson）的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗作為加強劑，同時批准民眾以「溝針」方式接種。



疫苗與相關生物產品諮詢委員會上週一致同意推薦使用莫德納疫苗用作加強劑。FDA批准了相關建議，讓已完成接種兩劑莫德納疫苗的65歲以上民眾及高風險群組人士，接種第三劑莫德納疫苗。FDA還批准了已接種一劑強生疫苗，超過兩個月的18歲及以上民眾，接種第二劑。

圖為10月13日，美國德州一間疫苗注射中心。（Reuters）

授權批准將為超過1,500萬接種強生疫苗和超過6,900萬人接種莫德納疫苗的民眾，提供加強劑注射。

另外，FDA同時批准民眾在接種加強劑時可以選擇使用其他疫苗。國家衛生研究院（NIH）日前發表的一項研究表明，所有加強劑的組合都能增加抗體水平，輝瑞（Pfizer）和莫德納的加強劑效果似乎最好。

美國疾控中心顧問委員會將在21日稍後開會，決定建議哪些群組可以接種莫德納及強生疫苗加強劑，隨後疾控中心會作出最後決定。