新冠肺炎｜澳洲墨爾本結束第六次封城　民眾歡呼慶祝

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在2020年初於全球爆發以來，澳洲墨爾本民眾經歷六次、合共超過260天的封城生活後，他們10月22日午夜終於重獲自由。當局呼籲民眾繼續踴躍接種疫苗，並可能在短期內向滯留海外的公民重新開放邊境。



墨爾本在2020年3月首次封城，而最新一次長達77天的封城令在22日零時結束的一刻，市內傳出大量歡呼聲和音樂，酒吧亦人頭湧湧，慶祝再一次「重光」。

不過今次解封只限於完全接種疫苗的人士，他們可以在墨爾本都會區自由外出，理髮店、美容院、餐飲場所等可以有限度運作，另外每個家庭可以舉行最多10人的聚會等。至於尚未接種的人士，則需等待到明年初才可解禁。

Melbourne CBD right now pic.twitter.com/RSqCb5ej5j — Hayden (@haydenww) October 21, 2021

目前墨爾本所在的維多利亞州於20日達成70%人口完全接種疫苗的目標，當地近90%16歲以上人士已接種最少一劑疫苗。當局指距離80%完全接種率尚有50萬劑，預計可以在10月30日前達標，比原定的11月5日早一週。

假如達成80%完全接種的目標後，墨爾本民眾可以自由前往維州鄉郊地區，他們屆時仍無需在戶外地方戴口罩，零售及健身場所恢復營業。州政府亦計劃最快在11月1日重開邊境，容許海外公民返國後無需隔離檢疫。

澳航擬聖誕前恢復完全運作

維多利亞及新南威爾斯州準備重開邊境後，澳洲航空公司（Qantas）宣布即將恢復前往新加坡、斐濟、曼谷及約翰內斯堡等地的國際航班，所有員工可以在聖誕節前重新工作。總理莫里森（Scott Morrison）認為，澳洲的疫苗接種率持續上升，令國家可以安全地對外開放。