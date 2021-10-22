拜登：倘中國攻台　美國將協防　白宮其後稱對台政策沒變

美國總統拜登（Joe Biden）10月21日稱美國將協防台灣，並稱美國有協防台灣的承諾。白宮其後表示，美對台政策沒變。



他在被記者問道「如果中國攻擊，美國是否將保衛台灣」的問題時表示，如果中國方面可能對台灣進行「軍事侵略」，美國準備「保衛台灣」。

拜登在美國有線新聞網絡（CNN）與選民交流時表示：「是的，我們這樣的承諾。」不過白宮其後稱，他的言論並不是宣布美國政策有什麼轉變，「我們的政策沒有改變。」

民主黨和共和黨議員當中，都有聲音要求拜登政府採取對台「戰略清晰」，放棄過去40多年的「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策。

美台防禦關係依《台灣關係法》及六項保證規範，美國在法理和「義務」上須協助台灣自衛，惟華府一直採取「戰略模糊」政策，從未清楚表明會否在中國大陸攻擊台灣時保衛台灣。

10月20日，拜登在賓夕法尼亞州談到了基建計劃和國內議程。(AP)

此外拜登稱，美國擁有全球最強大的武裝力量，呼籲國民不要擔憂任何其他大國會超過美國，其中包括俄羅斯和中國。

拜登說，「中國、俄羅斯和整個剩餘世界都明白美國有世界史上最強大的武裝力量，不要擔心他們（其他國家）會超過我們。人們需擔心的是，他們會否從事什麼活動，令他們處於犯下嚴重錯誤的處境。」