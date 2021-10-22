美國眾議院通過對班農藐視國會提出刑事起訴

美國前任總統特朗普（Donald Trump）前幕僚班農（Steve Bannon）拒絕配合調查1月6日美國國會大樓暴亂，眾議院10月21日表決結果認定他藐視國會。他可能面臨刑事起訴。倘罪成，他可能被判最多入獄1年或罰款10萬美元。



由民主黨主導的眾議院以229票對202票表決通過建議對班農提出相關指控，其中9名共和黨議員加入投贊成票的行列。

調查1月6日美國會大樓暴亂的眾議院特別委員會19日一致投票贊成，以刑事藐視法庭罪逮捕班農，因他違抗傳票拒絕作證。

眾院跨黨派調查特別委員會9月對班農發出傳票，要求他10月14日到聽證會出席作證並提供相關文件。他最終沒出現，亦沒呈交文件。

班農通過律師表示，班農無權應傳票要求行事，因特朗普已稱準備就委員會欲獲取國會暴亂事件相關文件反抗。

班農被指有份煽動暴力，惟發生暴亂時，他已非白宮首席戰略師和總統高級顧問。他僅供職7個月，在2017年8月被解僱。

圖為2018年8月19日，美國時任總統的前首席策略師班農接受美聯社訪問。（AP）

眾議院特別委員會18日晚上建議以刑事藐視法庭罪逮捕他，19日全體投票贊成，決定起訴班農。

決議案在眾議院過關後，將交由司法部決定是否起訴。司法部長加蘭（Merrick Garland）稱部門將檢視此事，但在一個眾議院司法委員會聽證會中，他沒說部門的決定會是如何。

2021年1月6日，特朗普大批支持者闖入國會聯席會議，試圖打斷議員認證拜登贏得2020年總統大選，事件演變成暴亂，5人死亡。那些人最後沒有成功阻撓拜登入主白宮。