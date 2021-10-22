普京：中俄正積極解決阿富汗問題

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月21日在索契舉行的瓦爾代國際辯論俱樂部年會上發表講話，對外界關注的中俄軍事同盟問題進行了回應。



俄羅斯衛星網10月22日報道，普京在回答關於北約將俄羅斯和中國視為一個統一的威脅，中俄是否應該結盟的問題時表示，與北約不同，俄羅斯和中國的友好關係是互利的，不和任何國家敵對。

普京稱，俄羅斯和中國之間不存在封閉的軍事集團，也沒有建立俄中軍事同盟的想法，所有關於這方面的猜測都是沒有根據的。

普京還表示，阿富汗局勢是一個複雜的問題，對於俄羅斯和中國來說，周圍有一個穩定發展的阿富汗很重要，它不能成為恐怖主義和各種極端主義的來源。

普京表示，中國在解決阿富汗問題上相當積極，俄羅斯也在朝着這個方向努力，俄中將繼續為推動阿富汗各方建立積極對話開展工作。

此外，普京還拒絕了土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）提出的取消聯合國安理會常任理事國否決權的提議，稱這將使聯合國變成另一個「國際聯盟」。

普京稱，「如果我們取消常任理事國的否決權，聯合國將在同一天消亡——它將變成國際聯盟。它只會成為一個討論平台——瓦爾代俱樂部2.0。」

俄媒解釋稱，普京的上述言論是針對埃爾多安18日在安哥拉發表的聲明的回應。在對非洲旋風式的訪問中，這位土耳其領導人表示，世界不止5個（國家）。

而這裏的5個（中國、法國、俄羅斯、英國和美國）指的是擁有否決權的聯合國安理會常任理事國的數量。埃爾多安對議員們表示，人類的命運不應該掌握在少數幾個贏得第二次世界大戰的國家手中。

在談及個人問題時，普京表示，他成長的家庭很普通，不喊口號，但生活中總是對自己的國家滿懷尊敬，不搞表面的愛國主義。

報道稱，普京說：「我想起自己的家庭，父母都是普通人，但他們不喊口號。我記得很清楚，無論是在家裏、家人面前，還是在生活中，無論是討論什麼問題，他們總是對自己的國家滿懷尊敬。這不是某種表面上的愛國主義，而是我們家內在的東西。」