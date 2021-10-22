中國外交部：少數西方國家就涉疆等問題攻擊抹黑

10月21日，在聯合國大會第三委員會上，60多個國家共同發言，支持中方在涉疆、涉港、涉藏等問題上的立場，反對以人權為藉口干涉中國內政。22日，中方評論稱，這充分體現了公道自在人心。



10月22日，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。汪文斌表示，10月21日，在第76屆聯合國大會第三委員會會議上，古巴代表62個國家做共同發言，強調香港、新疆、西藏事務是中國的內政，外界不應干涉，支持中國在香港特別行政區實行「一國兩制」，反對將人權問題政治化和雙重標準，反對出於政治動機、基於虛假訊息對中國進行無理指責，反對以人權為藉口干涉中國內政。

另外，有30多個國家以單獨發言、聯名致函等方式支持中國。繼日前人權理事會第48屆會議後，近百個國家再次在聯合國發出正義的聲音，鮮明表達對中方正當立場的支持，充分體現了公道自在人心。

汪文斌指出，少數西方國家基於虛假訊息和謠言謊言，持續就涉疆等問題對中國攻擊抹黑，打着人權的幌子干涉中國內政，中方對此堅決反對。中國維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，他們的圖謀不會得逞。中方奉勸這些國家，切實反省本國的嚴重人權問題，切實恪守聯合國憲章的宗旨、原則和國際關係基本準則，真正為國際人權事業的健康發展做些有益的事情。