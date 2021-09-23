解放軍在西藏實彈射擊　亮出「殺手鐧」紅箭-10反坦克導彈

日前，解放軍陸軍某部在雪域高原開展某型反坦克導彈實彈射擊考核。而央視播放了紅箭-10反坦克導彈實戰細節畫面。



據了解，紅箭-10在過去的中印對峙裏曾經給了印軍的裝甲部隊造成很大的威懾。此前報道，紅箭-10反坦克導彈武器系統能精準命中數公里外的高度不足40厘米的碉堡射擊孔。

紅箭-10反坦克導彈，標準型號名稱為AFT-10。由中國兵器工業集團公司在2000年代研製的，是解放軍裝備的一種非瞄準線攻擊導彈武器系統，類似歐洲「獨眼巨人」導彈的光纖制導多用途導彈，屬於第三代反坦克導彈。

紅箭-10可裝載於履帶底盤發射車，導彈採用八聯裝矩形運輸/發射箱，在2011年11月16日，央視軍事報道畫面顯示，每輛紅箭-10導彈發射車至少配備2個顯控台、2名士兵。

紅箭-10的破甲能力超過1,000毫米及射程可達10公里，一個由9輛發射車組成的紅箭-10反坦克導彈連，可在4分鐘內消滅10公里範圍的60輛至70輛包括M1A2在內的歐美第三代主戰坦克。