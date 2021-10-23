美國德州墮胎法爭議　最高法院11月初舉行聽證會

美國最高法院10月22日宣布，暫時容許德克薩斯州（Texas）被稱為《德州心跳法案》（Texas Heartbeat Act）的新墮胎法繼續生效，但會在11月1日舉行聽證會，聽取控辯雙方陳詞。



美聯社22日報道，最高法院法官表示會釐清聯邦政府是否有權就《德州心跳法案》提出訴訟，有助裁定是否在司法程序進行時，暫停執行有關法案。

立場屬自由派的最高法院大法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）指出，有關法案令德州接近所有墮胎手術暫停，形容帶來極具災難的影響。

圖為2021年10月2日，美國紐約女性走上街頭示威，要求德州中止執行反墮胎法。（AP）

美國司法部9月提出訴訟，希望阻止法例生效。聯邦第五巡迴上訴法院（5th U.S. Circuit Court of Appeals）10月8日裁定，暫時擱置聯邦法官10月6日對《德州心跳法案》頒布的臨時禁令。司法部在向最高法院提交的文件中稱，聯邦第五巡迴上訴法院的裁決容許德州繼續違反法院先例以及公民的憲法權利。

拜登政府10月18日入稟最高法院，指新法明顯違反憲法，而且有人專門設計到這法例能避開司法審查，因此要求頒令禁止該法例生效。

《德州心跳法案》9月1日正式生效。它禁止在偵測到胎兒心跳後進行墮胎手術，一般在孕期6週左右便可以測到胎兒心跳。這代表新法禁止婦女在懷孕6週後墮胎，因強姦或亂倫受孕也不例外。