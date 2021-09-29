新冠肺炎｜輝瑞提交5至11歲兒童疫苗試驗數據　美國或11月開綠燈

美國輝瑞藥廠（Pfizer）及德國生物新技術公司BioNTech於9月28日向美國衛生監管機構提交5至11歲兒童接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的初步試驗數據。美媒9月28日引述知情人士指，美國食品和藥物管理局（FDA）或到11月才會批准5至11歲兒童緊急使用輝瑞新冠疫苗。



新冠肺炎疫情：圖為8月28日，美國加州一名兒童接種輝瑞疫苗。（AP）

輝瑞新冠疫苗由輝瑞藥廠和BioNTech共同研發。它在中國的商品名稱則是「復必泰」（Comirnaty）。

輝瑞和BioNTech指，他們會在未來數週向FDA提交申請，要求FDA批准5至11歲兒童緊急使用輝瑞新冠疫苗。《華爾街日報》9月28日引述知情人士稱，輝瑞可能到10月中才完成申請，意味着FDA或到萬聖節（10月31日）至感恩節（11月25日）期間才能作出決定。

輝瑞和BioNTech本來的目標是最早於9月底提交申請，一度令美國家長、公共衛生專家及疫苗專家期望5至11歲兒童最早可於10月接種疫苗。